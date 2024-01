Germania, in migliaia ad Amburgo manifestano contro AfD e razzismo

Germania, in migliaia ad Amburgo manifestano contro AfD e razzismo

Roma, 19 gen. (askanews) – Ad Amburgo, nel nord della Germania, diverse migliaia di manifestanti hanno protestato contro il razzismo, l’estremismo di destra e il partito di estrema destra AfD. Raduni simili si sono svolti in diverse altre città del Paese negli ultimi giorni, dopo le rivelazioni fatte il 10 gennaio dal sito di inchiesta tedesco Correctiv di una riunione “segreta” a fine novembre in un albergo nei pressi di Potsdam, vicino a Berlino, tra alcuni esponenti dell’AfD e dei neonazisti – tra cui il leader del Movimento identitario austriaco Martin Sellner – su un piano di espulsione di massa degli stranieri che vivono in Germania chiamato “remigrazione”.

Sui cartelli le scritte “Nessun posto per il razzismo” o “Il razzismo non è un’opinione”. Applausi dei partecipanti per l’intervento dal palco del sindaco della città anseatica, Peter Tschentscher (Spd).