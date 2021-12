La Germania "avvierà il dibattito parlamentare per il vaccino obbligatorio anti-Covid" e intanto si prepara a nuove restrizioni.

L’emergenza coronavirus torna a fare paura in Germania, che ogni giorno registra un netto incremento di positivi e vittime: per contenere la diffusione del virus e aiutare gli ospedali già sotto pressione, viene introdotto del Paese un nuovo lockdown che riguarda i non vaccinati.