Germania: Kba, a dicembre immatricolazioni +38,1%, in 2022 +1,1%

(Adnkronos) – Il mercato automobilistico tedesco ha chiuso l'ultimo mese del 2022 con un dato nettamente positivo registrando 314.318 immatricolazioni, il +38,1% in più rispetto allo stesso mese del 2021. Il bilancio annuale fornito dalla Kba mostra quindi un totale di 2,65 milioni di nuove auto vendute, pari a +1,1% in più rispetto al 2021. In aumento al 35,9% (+4,9%) la quota di auto nuove vendute ai privati.

Tra i marchi tedeschi, Audi ha registrato un aumento a doppia cifra (+17,3%), ma sono cresciuti anche Mercedes (+8,3%), Ford (+3,9%) e Porsche (+1,3%) mentre nel 2022 il calo più evidente è stato quello di Smart con -49,3%, seguita da Opel (-10,7%), Mini (-6,5%) e BMW (-5,7%). Nonostante un -1,8% di immatricolazioni 2022, VW è rimasta leader di mercato con una quota del 18,1%.

Fra i principali brand stranieri spicca l'andamento di DS (+91,2%), Tesla (+76,2%), Dacia (+49,7%), Jeep (+27,3%), Alfa Romeo (+22,3%) e Kia (+15,6%) mentre Suzuki (-43,1%), Jaguar (-25,0%), Renault (-24,6%), Subaru (-20,3%), Volvo (-16,1%), Peugeot (-14,1%), Citroen ( -14,0%) e Lexus (-11,9%) hanno registrato tutti cali a due cifre.

Sul fronte alimentazione il 32,6% delle nuove autovetture era a benzina (863.445/-11,2%) contro il 37,1% del 2021; la percentuale di autovetture diesel (472.274/-9,9%) era del 17,8% (l'anno precedente era al 20,0%), le ibride vendute sono state 827.321 (+9,6%) pari al 31,2%, di cui 362.093 ibride plug-in (+11,3%) per una quota del 13,7%.

Le 100% elettriche hanno coperto una quota del 17,7%, (pari a 470.559 autovetture , +32,2%). Balzo – anche se su numeri ridotti – per le auto alimentate a GPL (15.006/+48,3%) che rappresentano lo 0,6% delle immatricolazioni. Le emissioni di CO2 delle autovetture sono diminuite ulteriormente del -7,7% nel 2022, a una media di 109,6 g/km (l'anno precedente erano a 118,7 g/km).

I colori preferiti dai tedeschi per l'acquisto di una nuova auto sono rimasti il ​​grigio (30,6%), il nero (26,4%) e il bianco (20,5%).