Germania, le previsioni dei “saggi”: Pil crolla, su l’inflazione

Berlino, 30 mar. (askanews) – L’influente gruppo di economisti che consiglia il governo tedesco, chiamato il “gruppo dei saggi”, ha reso note le previsioni di crescita nel 2022 per la prima economia europea: il Pil è previsto in crollo, passando dal 4,6% all’1,8% a causa della guerra in Ucraina, mentre l’inflazione aumenta. In conferenza stampa a Berlino l’economista Achim Truger, ha spiegato:

“La guerra russa contro l’Ucraina ha considerevolmente peggiorato le condizioni economiche.

La guerra colpisce ancora di più le catene di approvvigionamento, già in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Ciò riguarda, tra gli altri, i fasci di cablaggio che sono importanti per la produzione di auto e che provengono dall’Ucraina. Allo stesso tempo pesano sulle aziende e il consumo privato, i prezzi di gas naturale e petrolio, che sono ancora fortemente aumentati”.

“Oltre a questo, l’inflazione aumenterà naturalmente ancora di più – ha aggiunto da parte sua l’economista Volker Wieland – questo vale già anche senza embargo o senza lo stop delle forniture, se i prezzi del petrolio e del gas aumenteranno ancora fortemente e rimarranno elevati a lungo.

Questo avverrà in caso di un inasprimento del conflitto, come ho già detto, anche senza embargo o senza interruzione di forniture. Secondo le stime di differenti istituzioni, l’inflazione potrebbe mostrare un ulteriore aumento fra 1,5 e 2,5 punti percentuali”.

A novembre gli economisti tedeschi avevano previsto un’inflazione al 2,6%, mentre ora si attende un picco del 6,1% e poi una diminuzione al 3,4% nel 2023, quando il Pil tedesco dovrebbe tornare a crescere fino al 3,6%, secondo un comunicato. La stima dell’inflazione per il mese di marzo, svelata mercoledì, potrebbe superare il 6%, dopo un 5,1% a febbraio.

L’influente istituto economico Ifo ha stimato una crescita del Pil in Germania tra il “2,2% e il 3,1%” nel 2022 e un’inflazione compresa tra il 5 e il 6,1%”.

(IMMAGINI FRANCE PRESSE)