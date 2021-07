Roma, 16 lug. (askanews) – Le impressionanti immagini dal drone della cittadina di Erftstadt-Blessem, nella Germania occidentale, devastata da una gigantesca frana causata dalle forti piogge e dalle inondazioni che ha trascinato via abitazioni, auto e tratti di strada. In Germania per l’alluvione ci sono stati oltre 100 morti e decine di dispersi.