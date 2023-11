Germania: l'odio verso gli ebrei mai così alto da decenni

Milano, 7 nov. (askanews) – Dopo l’inizio della guerra tra Hamas e Israele “l’odio verso gli ebrei è ai massimi storici in Germania da decenni”. Lo ha detto Felix Klein, commissario tedesco per la lotta all’antisemitismo nel governo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo rapporto sull’antisemitismo in Germania.

“Quello cui abbiamo assistito dal 7 ottobre è un odio verso gli ebrei a un livello mai visto in Germania da decenni. Nel dialogo che ho avuto con gli ebrei nelle ultime settimane, due parole chiave sono emerse come filo conduttore nelle conversazioni: incredulità e paura” ha detto Klein. “Credo che gran parte della popolazione e del settore dell’istruzione ritenessero che fossimo immuni dall’antisemitismo. Lo shock che l’era nazista ha rappresentato per il nostro Paese ha avuto un effetto così duraturo che abbiamo pensato che non si dovesse fare molto, che sarebbe venuto naturale, per così dire”.