Germania, meno CO2 con i limiti in autostrada?

Germania, meno CO2 con i limiti in autostrada?

Germania, meno CO2 con i limiti in autostrada?

(Adnkronos) - Un nuovo studio condotto in Germania dall'Agenzia federale per l'ambiente ha dimostrato che un limite di velocità di 120km/h sulle autostrade tedesche, dove attualmente non esistono restrizioni di velocità, potrebbe ridurre le emissioni totali di CO2 di circa 6,...