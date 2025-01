Berlino, 23 gen. (askanews) – Friedrich Merz, leader dei conservatori della CDU, e favorito alle politiche del 23 febbraio, vuole un “cambiamento fondamentale” del diritto d’asilo in Germania. Parole che vengono dopo uil nuovo attentato che ha ucciso due persone ieri e di cui è accusato un afgano in situazione illegale. “Sotto il mio governo saranno apportati cambiamenti fondamentali al diritto di ingresso, di asilo e di soggiorno in Germania” ha detto Merz da Berlino.