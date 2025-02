Germania, Merz: consapevole della responsabilità, non sarà facile

Berlino, 24 feb. (askanews) – I tedeschi hanno premiato la sua Cdu e hanno offerto Friedrich Merz il timone per le prossime consultazioni di governo. Il leader della CDU ringraziando i suoi sostenitori ha parlato di una “serata elettorale storica”. Dopo una “dura campagna elettorale”, annuncia che ora tenterà di formare un governo anche se non sarà facile ammette. “Dobbiamo essere in grado di agire di nuovo rapidamente in modo da essere di nuovo presenti in Europa e in modo che il mondo si renda conto che la Germania è di nuovo governata in modo affidabile” ha detto subito dopo la diffusione dei dati elettorali.