Germania, Merz ha fretta, colloqui esplorativi con Spd a inizio marzo

Berlino, 26 feb. (askanews) – A inizio marzo la direzione dell’Spd dovrebbe incontrarsi con la direzione dell’Unione Cdu-Csu nel formato 6+6 per i primi colloqui esplorativi in vista della formazione di un governo di “Grosse Koalition, che tanto “grande” con i socialdemocratici usciti particolarmente ridimensionati (16,5%) dal voto del 23 febbraio, non è più.

Tra i sei partecipanti della Spd, dopo che il cancelliere uscente Olaf Scholz ha dichiarato che non seguirà le trattative, presenti all’incontro probabilmente giovedì 6 marzo, spiccano il nuovo “uomo forte” del partito, il presidente e capogruppo al Bundestag, Lars Klingbeil, insieme al popolare ministro della Difesa uscente, Boris Pistorius, e alla presidente del Bundestag a fine incarico, Baerbel Bas.

Nel nuovo Bundestag, che si riunirà a fine marzo, le ali estreme composte da AfD e Linke formeranno una minoranza di blocco, capaci quindi di impedire modifiche costituzionali. Forse anche per questo in conferenza stampa martedì, il leader della Cdu e cancelliere in pectore, Friedrich Merz, sulla riforma del freno al debito – che limita il deficit strutturale di bilancio annuale allo 0,35% del Pil – ha dichiarato:

“È escluso che noi riformiamo il freno all’indebitamento nel prossimo futuro. Se mai ciò dovesse accadere, sarebbe un lavoro piuttosto ampio e difficile da portare a termine. Ho anche letto che ci sono già speculazioni sul fondo speciale. Ne stiamo parlando, ma è troppo presto per dire qualcosa adesso”, ha detto, mentre ha accolto 62 nuovi colleghi del gruppo parlamentare Cdu-Csu, che è cresciuto di 11 deputati, in confronto alla precedente legislatura, e conta in totale 208 parlamentari.

“Do ancora per scontato che potremo concordare un buon accordo di coalizione con i socialdemocratici – ha ribadito il leader conservatore – e che lo faremo entro un periodo di tempo ragionevole, in modo da avere entro Pasqua un governo con la maggioranza nel Bundestag tedesco”.