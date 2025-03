Germania, migliaia di voli cancellati all'aeroporto di Monaco

Monaco di Baviera, 10 mar. (askanews) – Poche decine di voli programmati sul tabellone delle partenze in un terminal vuoto all’aeroporto di Monaco, mentre uno sciopero blocca migliaia di voli in Germania dopo che il sindacato del settore dei servizi ha invitato i lavoratori a incrociare le braccia per ottenere una paga migliore.

Yvonne Goetz, segretaria del sindacato VerDi all’aeroporto di Monaco: “Ha un impatto, lo si può vedere nel traffico aereo, qui è relativamente tranquillo. I pochi passeggeri che sono ancora qui stanno solo prendendo alcuni voli a lungo raggio per i quali si sono assicurati di poter ancora atterrare o decollare”.

“Vogliamo l’8% per i tirocinanti, 200 euro in più. Si tratta di un’indennità di orario, si tratta di un conto di ore di lavoro, in altre parole, la possibilità di organizzare i propri orari di lavoro. Il datore di lavoro non sta facendo nulla al riguardo. Non vuole dare davvero nulla. Dice che le casse sono vuote, ‘non possiamo’. Stiamo persino andando verso un congelamento degli stipendi per un periodo molto lungo di 36 mesi”.

“Ne faremo un altro qui prima del terzo round di trattative e, naturalmente, questo avverrà in tutti gli aeroporti qui in Germania. È un giorno di sciopero del settore e ci siamo anche coordinati con gli altri aeroporti, per così dire, per inviare un segnale molto chiaro che un’offerta deve essere fatta entro la terza data di negoziazione”.