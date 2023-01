Germania, ministra Difesa si dimette: troppa attenzione media

Berlino, 16 gen. (askanews) – La ministra della Difesa tedesca Christine Lambrecht, indebolita da una serie di errori e gaffes, ha presentato le sue dimissioni al cancelliere Olaf Scholz. In una nota alla stampa ha denunciato: “l’attenzione posta dai media sulla mia persona per mesi, non consentono di avere rapporti e discussioni obiettive su soldati, la Bundeswehr

(l’esercito tedesco) e le indicazioni della politica di sicurezza nell’interesse dei cittadini tedeschi”.

Lambrecht è da tempo nell’occhio del ciclone in Germania per la sua gestione del dicastero, ritenuta totalmente inefficace. Le critiche contro la ministra, in particolare, si sono acuite in relazione alla guerra in Ucraina e ai possibili aiuti di Berlino a Kiev.