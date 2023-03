Germania: ministro Giustizia, 'rimuovere dai codici delle leggi i termini nazisti'

Berlino, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) - Il ministro della giustizia tedesco Marco Buschmann ha deciso di rimuovere dai codici delle leggi tutti i termini dell'epoca nazista. In una lettera ai suoi colleghi, ha recentemente sottolineato "che ci sono ancora leggi e ordinanze che usano la terminolo...

Berlino, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) – Il ministro della giustizia tedesco Marco Buschmann ha deciso di rimuovere dai codici delle leggi tutti i termini dell'epoca nazista. In una lettera ai suoi colleghi, ha recentemente sottolineato "che ci sono ancora leggi e ordinanze che usano la terminologia dell'era nazista o in cui viene menzionato il 'Reich'", ha detto all'all'edizione domenicale del quotidiano Die Welt nei commenti visti in anticipo dalla Dpa.

La vecchia terminologia linguistica compare nelle leggi che vanno da quelle bancarie a quelle che riguardano la medicina. "Il mio obiettivo è eliminare questi resti pre-costituzionali", ha continuato l'esponente del Partito Liberale Democratico (FDP). Ad esempio, ha detto, "ci sono ancora formulazioni nel codice penale per i reati di omicidio e omicidio colposo che risalgono al periodo nazionalsocialista".