Germania: polizia alla ricerca di una leonessa nell'area di Berlino

Berlino, 20 lug. (Adnkronos) – La polizia tedesca sta cercando un grosso felino, probabilmente una leonessa, nella periferia sud-occidentale di Berlino, dopo essere stato avvistato da alcuni cittadini. Ieri, un video non verificato pubblicato su Twitter sembrava mostrare una leonessa in una foresta a Kleinmachnow. Per la polizia "non è chiaro da dove provenga". Gli zoo locali, i rifugi degli animali e i circhi hanno dichiarato che nessun leone è fuggito dalle loro strutture. La polizia del Brandeburgo ha detto ai residenti di Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf di rimanere in casa a causa della minaccia di un "animale selvatico fuggito", twittando in seguito che "l'animale selvatico potrebbe essere una leonessa. L'area di allarme è stata ora estesa a sud di Berlino".

Il portavoce della polizia Daniel Keip ha detto all'emittente pubblica RBB che "in estate si sentono spesso notizie di coccodrilli nei laghi e poi si scopre che sono falsi allarmi. In questo caso è ovviamente del tutto reale. Abbiamo a che fare con una leonessa che vaga liberamente per Teltow, Stahnsdorf e Kleinmachnow". Oltre a rimanere in casa, ai residenti è stato consigliato di tenere i loro animali domestici con sé. Alle ricerche partecipano anche gli elicotteri, oltre a un veterinario e cacciatori armati di tranquillanti.