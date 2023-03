Due persone sono state prese in ostaggio in una farmacia di Karlsruhe, in Germania. La polizia sta trattando con il sequestratore.

Attimi di terrore in Germania, due persone sono state prese in ostaggio in una farmacia situata nel centro di Karlsruhe. La polizia tedesca è in contatto con il sequestratore: sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’uomo è armato e pare abbia chiesto un milione di euro di riscatto.