Germania: Procaccini (Fdi-Ecr), 'si rafforza il vento del consenso per il centrodestra'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "I risultati delle elezioni regionali in Baviera e in Assia indicano una chiara sconfitta dei partiti socialdemocratici, verdi e liberali che sostengono la coalizione al governo in Germania. I cittadini hanno palesemente bocciato le politiche radicali di queste forze politiche sui grandi temi, dalle questioni ambientali e migratorie, a quelle energetiche promosse a Berlino, e rafforzato il vento del consenso per le forze politiche di centrodestra che maggiormente si sono opposte a tali politiche". E’ quanto afferma in una nota il co-presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, di Fratelli d’Italia.

"Fa riflettere, in particolare – prosegue -, il pessimo risultato ottenuto dai Liberali della Fdp, incapaci di superare la soglia di sbarramento, che si trovano a far parte di una coalizione innaturale, dove i pilastri dell'agenda politica sono l'ideologia green e quella globalista. Il dato elettorale è ancora più significativo se si tiene in conto che le elezioni si sono svolte in due lander molto importanti economicamente e che hanno coinvolto il 20 per cento dell'intero corpo elettorale tedesco". "Viene confermata la tendenza riscontrata già negli appuntamenti elettorali di altre nazioni europee, con i cittadini che scelgono di indirizzare il loro consenso verso i partiti conservatori. Un chiaro messaggio anche in vista delle prossime elezioni europee, per le quali è necessario continuare a lavorare per rafforzare il ruolo e la presenza di Fratelli d’Italia e dei Conservatori al Parlamento europeo", conclude Procaccini.