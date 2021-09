Roma, 25 set. (Adnkronos) – "In Germania non dovrebbe cambiare molto: le coalizioni possibili sono diverse, ma molto non cambierà, perché c'è proprio un'impronta tedesca nella politica che rimarrà abbastanza stabile. La Merkel negli ultimi anni si è spostata abbastanza verso una politica sociale più aperta, i socialisti verso posizioni più moderate, quindi sono molto vicini".

Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'Sabato anch'io' su Radiouno, in vista delle elezioni tedesche.