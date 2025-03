Germania promette altri 300 milioni di euro in aiuti per i siriani

Bruxelles, 17 mar. (askanews) – La Germania promette altri 300 milioni di euro in aiuti per sostenere i siriani in vista di una campagna di donatori dell’UE per raccogliere fondi dopo la cacciata di Bashar al-Assad.

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Bruxelles: “Questa è un’opportunità storica, un compito mastodontico e una linea molto sottile da percorrere. Ciò significa che lo chiariremo oggi alla Conferenza sulla Siria con il supporto che stiamo fornendo qui. Ci schieriamo per la gente in Siria. Ci aspettiamo un processo inclusivo a cui tutti partecipino. La Germania per questo compito mastodontico metterà a disposizione delle Nazioni Unite e di organizzazioni selezionate ulteriori 300 milioni di euro per questo processo pacifico e per la gente in Siria e la gente nella regione”.