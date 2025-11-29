Germania, proteste contro il congresso dell'ala giovanile di AfD

Giessen (Germania), 29 nov. (askanews) – L’inizio del congresso per lanciare la nuova organizzazione giovanile del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) è stato rinviato di oltre due ore da migliaia di manifestanti di sinistra e anti-nazisti, alcuni dei quali hanno bloccato l’accesso alla sede dell’evento. I partecipanti alla manifestazione di protesta hanno iniziato ad affluire nella città centrale di Giessen, vicino a Francoforte, sin dalle prime ore del mattino, con la polizia schierata in forze.

La riunione avrebbe dovuto iniziare alle 10 ora locale ma è iniziata solo dopo le 12, accompagnata da fischi, tamburi e cori dei manifestanti all’esterno. Una delle organizzazioni di protesta, “Resist”, ha dichiarato di aver bloccato diverse strade che conducevano alla sede dell’incontro e di aver radunato 15.000 persone. La co-leader del partito AfD, Alice Weidel, ha condannato coloro che hanno provocato il “caos” all’esterno e ha affermato che le persone riunite nella sala erano “le nuove generazioni del partito”. L’AfD, partito xenofobo e anti-immigrazione, è diventato la principale forza di opposizione in Germania alle elezioni generali di febbraio, in cui ha ottenuto un risultato record di oltre il 20% e spera di mietere ulteriori consensi nelle elezioni regionali (dei Laender) del prossimo anno, soprattutto nei suoi bastioni orientali. La nuova organizzazione giovanile sostituirà la Junge Alternative (JA), che era stata classificata come gruppo estremista dai servizi segreti e poi sciolta dall’AfD all’inizio di quest’anno, per prevenire un possibile bando. La JA era stata spesso coinvolta in controversie, tra cui l’uso di cori razzisti da parte dei suoi membri e l’organizzazione di incontri con neonazisti.

La nuova ala giovanile dell’AfD dovrebbe chiamarsi “Generation Deutschland” o “Youth Germania” e i membri decideranno se adottare il logo proposto, che raffigura un’aquila, una croce e i colori nazionali tedeschi nero, rosso e oro. Il suo probabile primo leader sarà Jean-Pascal Hohm, 28 anni, deputato dell’AfD della Germania orientale con legami di lunga data con vari gruppi di estrema destra ed etno-nazionalisti.