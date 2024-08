Germania, Scholz a Solingen dopo l'attentato rivendicato dall'Isis

Roma, 26 ago. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato al municipio di Solingen, nel Nordreno Vestfalia, Germania occidentale, per una visita sulla scena del sanguinoso attacco con coltello rivendicato dall'Isis, che ha provocato 3 morti e 8 feriti e ha fatto ripiombare l'Europa n...

Roma, 26 ago. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è arrivato al municipio di Solingen, nel Nordreno Vestfalia, Germania occidentale, per una visita sulla scena del sanguinoso attacco con coltello rivendicato dall’Isis, che ha provocato 3 morti e 8 feriti e ha fatto ripiombare l’Europa nell’incubo del terrorismo jihadista.

L’aggressore – un siriano di 26 anni, arrivato in Germania nel dicembre 2020, secondo Bild e Der Spiegel – si è consegnato alle forze dell’ordine sabato sera, dicendo di essere il responsabile dell’accoltellamento alla festa della città avvenuto venerdì 23 agosto. L’Isis in un comunicato trasmesso da Amaq ha confermato che il loro “soldato” ha agito “per vendicare tutti i musulmani di Palestina e di tutto il mondo”.

La ministra dell’Interno Nancy Faeser si è recata a sua volta sul luogo dell’attentato sabato:

“In tempi come questi, non dobbiamo lasciarci dividere, restiamo uniti e non permettiamo che un attacco così terribile divida la società”, ha affermato, rivolgendosi “a coloro che ora vogliono seminare odio a causa di questo atto terribile”.

L’attacco è avvenuto infatti a una settimana da importanti elezioni regionali in due Laender orientali tedeschi (Turingia e Sassonia), dove l’estrema destra AfD sfiora il 30% nei sondaggi.