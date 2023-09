Germania, Scholz al Salone dell'auto con la "benda da pirata"

Roma, 5 set. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz appare in pubblico con una benda nera sull’occhio dopo essersi ferito al viso mentre faceva jogging. Il giorno prima in tweet ironico aveva spiegato di aspettare impazientemente i meme sul suo nuovo aspetto da pirata, scatenando le fantasie degli utenti social.

E l’ironia ha caratterizzato anche il suo intervento al Salone dell’Auto di Monaco (IAA Mobilit), grande fiera della mobilità che si svolge ogni due anni in Germania. Rivolgendosi ai presenti, tra cui il governatore della Baviera Markus Soeder, ha affermato:

“Questo fine settimana mi ha mostrato nuovamente e molto personalmente che è così bello fare jogging, ma per alcuni tragitti è preferibile prendere l’auto”.

Già lunedì sera, Scholz aveva fatto la sua prima uscita ufficiale con la benda, che dovrà portare per circa due settimane, al ricevimento annuale organizzato dalla Chiesa cattolica a Berlino. Mercoledì è atteso un suo intervento al Bundestag.

Intanto al Salone dell’auto alcuni attivisti di Greenpeace hanno contestato la presenza del cancelliere srotolando uno striscione allo stand della Bwm con la scritta “La festa è finita” (The party is over). Lui è rimasto imperturbabile.