Germania: Scholz, 'nazione sia unita di fronte a nuove sfide geopolitiche ed economiche'

Berlino, 31 dec. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso ottimismo sulla capacità del suo Paese di affrontare le numerose sfide geopolitiche ed economiche che il 2024 porterà, esortando al contempo il Paese a intraprendere un processo di trasformazione. "Possiamo affrontare i venti contrari", ha detto il socialdemocratico nel suo discorso annuale di Capodanno alla nazione, il cui testo è stato distribuito in anticipo. "Ciò non diminuisce le sfide del nostro tempo".

"La consapevolezza che siamo tutti necessari ci rende forti", ha aggiunto Scholz. "Sia il ricercatore di alto livello che l'infermiera geriatrica, sia la poliziotta che il fattorino, sia il pensionato che il giovane stagista. Se ci rendiamo conto di questo, se ci trattiamo con questo rispetto, allora non dovremo temere il futuro". "Non appena il Covid è stato lasciato a metà strada, la Russia ha iniziato una guerra implacabile nel centro dell'Europa", ha detto ancora Scholz, ricordando che poco dopo, a metà del 2022, il presidente russo Vladimir Putin ha interrotto le forniture di gas alla Germania, innescando una crisi energetica nella più grande economia europea. Poi, quest’autunno, c’è stato il brutale attacco terroristico di Hamas contro Israele, ha osservato il cancelliere.

"Il nostro mondo è diventato più turbolento e duro", ha aggiunto Scholz. "Sta cambiando a una velocità sorprendente". Ed è per questo che anche la Germania deve cambiare, ha spiegato. "Per alcuni questo è anche motivo di insoddisfazione. "Ma so che in Germania ne usciremo". Scholz ha anche detto che vuole investire molto nel futuro. "Perché chi oggi viaggia in treno o resta bloccato nel traffico davanti a un ponte in pessime condizioni, si rende conto che il nostro Paese è usurato da troppo tempo. Per questo investiamo ora: in strade adeguate e ferrovie migliori".