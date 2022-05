Germania, scontro tra autobus e treno: diversi passeggeri feriti

Diverse persone sono rimaste ferite a causa di uno scontro tra autobus e treno nella località di Ulm in Germania: sono in corso i soccorsi.

Puara in Germania, nella località di Ulm situata nel Land del Baden-Wuerttemberg, dove nella mattinata di martedì 24 maggio 2022 si è verificato uno scontro tra un treno regionale e un autobus di linea. Secondo i media locali diversi passeggeri del convoglio sono rimasti gravemente feriti mentre altri in modo lieve.

Il conducente del bus, che non aveva persone a bordo, ha attraversato i binari nel quartiere di Arneg poco prima che le sbarra del passaggio a livello si abbassasse e il treno non ha avuto la possibilità di frenare in tempo.

24.05.2022, Baden-Württemberg, #Blaustein: Feuerwehrmänner löschen einen Brand in einem Bus, der in der Nähe von Ulm mit einem Zug kollidierte. Am Morgen hatte sich bei Arnegg ein schweres #Zugunglück ereignet. pic.twitter.com/pHAe7tXxzp — onw-images news agency (@onwimages) May 24, 2022

Scontro tra treno e autobus in Germania

Secondo le prime informazioni fornite dalla Polizia, vicino al passaggio a livello si era poco prima verificato un incidente motociclistico, motivo per cui i servizi di emergenza erano già sul posto e sono riusciti a intervenire tempestivamente. Stando a quanto ricostruito, l’autobus si è fermato sui binari quando le barriere ferroviarie si sono abbassate, ma il treno si è avvicinato e si è scontrato con il mezzo.

Il conducente è stati sbalzato fuori dal veicolo, a bordo del quale c’era solo lui, ed è rimasto gravemente ferito. Tra i passeggeri del treno, 74 in totale, si contano invece due feriti gravi e diverse persone con traumi più lievi. Dopo la collisione, l’autobus ha preso fuoco e e si è bruciato completamente. Il treno è invece deragliato e si è fermato 100 metri dopo il passaggio a livello.

(foto da City Report)