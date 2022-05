Almeno una persona è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta all'interno di una scuola in Germania: si indaga sull'accaduto.

Paura in Germania, dove nella mattinata di giovedì 19 maggio 2022 si è verificata una sparatoria in una scuola a Bremerhaven, nel Nord del paese. Il presunto colpevole è stato fermato e almeno una persona è rimasta ferita.

Sparatoria in una scuola in Germania

I fatti hanno avuto luogo presso il Lloyd-Gymnasium. Secondo quanto ricostruito, almeno una persona ha fatto irruzione nell’edificio aprendo il fuoco e ferendo una donna (non dovrebbe essere una studentessa) per poi venire arrestata. Alcune fonti hanno riferito di un secondo assalitore, ma la Polizia non le ha ancora confermate.

Le forze dell’ordine giunte sul posto dopo l’allarme stanno perquisendo la scuola per escludere che vi siano altri responsabili e hanno invitato la popolazione ad evitare la vicina Bürgermeister-Martin-Donandt-Platz e le strade adiacenti.

Sarebbero circa 200 gli alunni barricati nelle loro classi mentre la THW e la Croce Rossa si prenderanno cura di loro non appena potranno lasciare l’edificio scolastico. La polizia ha affermato di avere la situazione sotto controllo.