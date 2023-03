Una terribile sparatoria si è verificata in una chiesa per Testimoni di Geova ad Amburgo. Il bilancio è di 8 morti e 24 feriti. L’attentatore sarebbe un ex fedele.

Germania, sparatoria nella chiesa dei Testimoni di Geova ad Amburgo: 8 morti e 24 feriti

Una terribile sparatoria è avvenuta ad Amburgo, in una chiesa per Testimoni di Geova, con un bilancio di 8 vittime e 24 feriti, secondo le prime ricostruzioni della Build. Il quotidiano Hamburger Morgenpost parla di 6 morti, 7 feriti gravi e 17 lievi. Per il momento la polizia si è limitata a parlare di “numerose persone ferite in modo serio, alcune delle quali in modo fatale“. Il portavoce delle forze dell’ordine, Holger Vehren, ha fornito qualche dettaglio sulla dinamica della strage nel quartiere di Alsterdorf. Un attentatore avrebbe fatto irruzione nella chiesa “durante una cerimonia religiosa o un evento di altro tipo” che era in corso da due ore. Si tratterebbe di un ex membro della comunità “tra i 30 e i 40 anni”, e si sarebbe suicidato dopo l’assalto. Sul movente e sull’arma utilizzata non ci sono informazioni.

La dinamica della sparatoria

La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 21 e gli allarmi sono scattati un quarto d’ora dopo. Quando gli agenti delle forze speciali USE sono arrivati hanno sentito sparare l’ultimo colpo ad un piano superiore, poi hanno trovato i primi cadaveri, uno dei quali potrebbe essere quello dell’assassino. La polizia ha blindato la zona e ha invitato i cittadini ha chiudersi in casa. “Cercate riparo in un edificio. Telefonate solo in casi di emergenza per non far collassare la rete” è un messaggio spedito alle 22.30 ai residenti per avvertirli di “un pericolo di vita grave” e invitarli a rimanere a casa. L’allarme è cessato intorno a mezzanotte. Il sindaco Peter Tschentscher si è detto sconvolto dell’accaduto e su Twitter ha manifestato il suo cordoglio, aggiungendo che le forze dell’ordine stanno lavorando “al chiarimento delle cause” dell’attacco.