Germania: stock ordini industria -0,7% ad agosto

Wiesbaden, 18 ott. (Adnkronos) – Secondo i dati provvisori dell’Ufficio federale di statistica Destatis, in Germania lo stock reale (aggiustato per i prezzi) degli ordini nel settore manifatturiero è sceso dello 0,7% nell’agosto 2023 mese su mese dopo l’adeguamento stagionale e di calendario. Lo stock di ordini corretto per il calendario è stato inferiore del 4,7% nell’agosto 2023 rispetto all’agosto 2022.