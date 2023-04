Germania, stop alle ultime tre centrali nucleari

Berlino, 15 apr. (Adnkronos/Dpa) - Stop alle ultime tre centrali nucleari in funzione in Germania oggi. Dopo più di 60 anni, termina l'impiego del nucleare civile nel Paese dove nel novembre del 1960 era stato inaugurato il primo reattore commerciale a Kahl, in Baviera. Due degli impiant...

Berlino, 15 apr. (Adnkronos/Dpa) – Stop alle ultime tre centrali nucleari in funzione in Germania oggi. Dopo più di 60 anni, termina l'impiego del nucleare civile nel Paese dove nel novembre del 1960 era stato inaugurato il primo reattore commerciale a Kahl, in Baviera. Due degli impianti avrebbero dovuto essere chiusi alla fine dello scorso anno, ma a causa della crisi dell'energia dovuta ai provvedimenti previsti per limitare l'export di gas e petrolio dalla Russia, il governo aveva deciso di estenderne il funzionamento per tutto l'inverno. A partire da oggi, l'attività dei reattori sarà gradualmente ridotta fino a che potranno essere tolti dalla rete e quindi chiusi completamente. Contro la chiusura la Cdu e il Partito Liberal democratico.