Germania: "storico" acquisto sistema difesa missilistico da Israele

Roma, 28 set. (askanews) – Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha definito un “giorno storico” la firma di un accordo per acquistare il sistema missilistico ipersonico prodotto in Israele Arrow 3, che giocherà un ruolo importante della difesa europea contro gli attacchi aerei.

“É senza esagerazione un giorno storico per le nostre due nazioni. Siamo d’accordo che il sistema Arrow renderà adatta in futuro la difesa aerea della Germania. È uno dei migliori, se non il miglior sistema, siamo molto contenti che dopo trattative relativamente brevi oggi siamo potuti arrivare al memorandum d’intesa”, ha affermato Pistorius nel corso di una conferenza stampa congiunta con la sua controparte israeliana Yoav Gallant a Berlino.