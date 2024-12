Germania, Tajani: AfD? Mai al governo. Mi auguro successo CDU-CSU

Milano, 18 dic. (askanews) – “Alternative fur Deutschland non andrà mai al governo in Germania”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese a Milano, in Bocconi. “Sono convinto che ci sarà un successo della CDU-CSU e poi vedremo se si farà alleanza con i Verdi o con i socialdemocratici comunque è importante che ci sia di nuovo un partito forte; è il partito della mia famiglia politica, è il partito popolare europeo; quindi io non posso che augurarmi un successo della CDU-CSU nel paese”, ha aggiunto arrivando all’evento, in una serie di battute a latere con la stampa.