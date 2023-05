Germania, treno travolge operai: due morti e cinque feriti

Tragedia in Germania, dove due operai hanno perso la vita in seguito ad un incidente ferroviario avvenuto a Huerth, nei pressi di Colonia. I due operai, che si trovavano impegnati in lavori di manutenzione nella zona, sono stati travolti da un treno in transito.

Tragedia in Germania. Treno travolge operai al lavoro sulla linea: due morti e diversi feriti

A rendere noto il fatto è la polizia federale, citata dalla Dpa. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica del tragico avvenimento, il convoglio ha travolto un gruppo di operai, che era impegnato in alcuni lavori di manutenzione sulla stessa linea.

Secondo le informazioni che arrivano da Huerth, anche altre persone sarebbero rimaste ferite nell’incidente. Secondo la Bild, il totale di feriti ammonterebbe a 5. Sul posto presente la polizia insieme a vigili del fuoco e sanitari.

L’intercity 2005, il mezzo tristemente protagonista di questa vicenda, si trovava in viaggio verso Coblenza. Su Twitter la società ferroviaria tedesca Deustchew Bahn, dando notizia dell’incidente ha annunciato diversi ritardi e disagi nella circolazione in tutta la regione.