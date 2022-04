Germania, vaccino adattato a Omicron sarà somministrato da settembre 2022

La Germania si prepara a fronteggiare una possibile nuova ondata di Covid, a settembre 2022 sarà somministrato il nuovo vaccino adattato a Omicron.

La Germania si prepara a fronteggiare una nuova possibile ondata autunnale di Covid e annuncia che da settembre sarà somministrato in tutto il Paese un nuovo vaccino anti-Covid adattato alla variante Omicron. Ecco tutti i dettagli.

Covid, vaccino adattato a Omicron in uso da settembre in Germania

Il Ministro della Salute Lauterbach ha annunciato che un nuovo siero anti-Covid sarà somministrato a tutta la popolazione della Germania a partire dal mese di settembre 2022, si tratta di un nuovo vaccino che è stato adattato alla variante Omicron.

Secondo quanto riferito da Lauterbach il continuo emergere delle nuove varianti sta rendendo sempre più difficile la messa in atto di piani di tutela della salute e di protezione dalle mutazioni di Covid-19, in tal senso questo nuovo vaccino è efficace contro la pericolosa variante Omicron e dunque si potrebbe costituire come un valido alleato nella lotta contro il Coronavirus.

Lauterbach: “È abbastanza possibile che arriverà una variante altamente contagiosa”

Karl Lauterbach ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Covid-19 al giornale Bild am Sonntag, ecco cosa ha dichiarato nello specifico:

“È abbastanza possibile che arriverà una variante altamente contagiosa come Omicron e mortale come la Delta. Sarebbe una variante assolutamente micidiale”.

L’attuale situazione da Covid-19 in Germania

La curva epidemiologica in Germania sta conoscendo in questi giorni una fase di decrescita relativamente al numero di persone contagiate da Covid-19, nella giornata del 17 aprile 2022 i nuovi positivi sono stati 20.482, un dato incoraggiante che fa ben sperare rispetto ai numeri che sono stati registrati nei giorni precedenti.