Germania, verso stop alle restrizioni per chi è vaccinato

Berlino, 3 mag. (askanews) – La Germania accelera sulle riaperture, grazie a una nouva disposizione che prevede la fine delle misure restrittive anti-Covid per i vaccinati e per i guariti. Il governo tedesco ha avviato l’iter che allenterà le limitazioni per le persone immunizzate contro il coronavirus. Il ministro della Sanità Jens Spahn in conferenza stampa ha precisato che l’obiettivo è di far entrare in vigore la nuova disposizione questo weekend o al massimo la prossima settimana.

“Una volta accertato che le persone vaccinate rappresentano un rischio molto basso di infezione o addirittura pari a zero, è possibile allentare le restrizioni”, ha detto Spahn, precisando che inizieranno subito consultazioni con i rappresentanti di Bundestag e Bundesrat.