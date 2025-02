Germania, Wagenknecht: serve governo che dica stop a Trump e migranti

Monaco, 4 feb. (askanews) – A circa tre settimane dalle elezioni tedesche, Sahra Wagenknecht lancia il suo tour elettorale dalla centralissima Marienplatz a Monaco di Baviera. La candidata cancelliera della sua Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW), secondo i sondaggi resta inchiodata al 5% dei consensi necessari per superare la soglia di sbarramento al Bundestag. Tra i cavalli di battaglia della leader populista di sinistra il tema dei migranti:

“Devo dire che il dibattito della scorsa settimana mi ha lasciato perplessa. In Germania c’è una perdita di controllo sull’immigrazione. Ecco perché continuano ad accadere cose terribili”, ha affermato, in riferimento al recente accoltellamento da parte di un migrante ad Aschaffenburg, in Baviera.

“E in una situazione come questa non si discute su come risolvere il problema, ma su chi può votare con chi nel Bundestag. Questo è assurdo”, ha aggiunto, in riferimento alla votazione che ha visto la Cdu ricorrere all’appoggio dell’estrema destra tedesca.

E mentre sulla piazza sventola una bandiera ucraina, Wagenknecht, accusata di essere su posizioni filo-putiniane, attacca Trump:

“Donald Trump lo dice apertamente: vuole rilanciare l’economia americana. Ed è per questo che vuole imporre i dazi. Perché vuole che compriamo gas americano, ancora più costoso. Perché vuole che compriamo ancora più armi dagli Stati Uniti. Abbiamo bisogno di un governo federale che dica: stop, cari Stati Uniti e caro Donald Trump, capiamo che voi rappresentate gli interessi degli USA, ma noi abbiamo altri interessi e rappresenteremo i nostri interessi. Questo è cruciale”.

Wagenknecht infine sottolinea come la sua Alleanza potrebbe aiutare la Spd a impedire al candidato cancelliere favorito della Cdu, Friedrich Merz, di inviare i missili Taurus a Kiev:

“Perché non possiamo lasciare che il nostro Paese entri in guerra. Dobbiamo mantenere la pace qui in Europa e dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine alla guerra in Ucraina”, ha concluso tra gli applausi.