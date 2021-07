Germania: Zaia, 'Veneto pronto a scendere in campo per aiuti'

Milano, 16 lug. (Adnkronos) – "Il Veneto è pronto a scendere in campo per aiutare i fratelli tedeschi, e delle altre nazioni europee coinvolte, in qualsiasi modo lo si ritenesse utile. Abbiamo dato la nostra disponibilità a inviare nostre colonne di aiuto alla Protezione civile nazionale".

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

"Esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza del Veneto e dei veneti alle famiglie delle vittime e a tutti gli europei che hanno subito danni e lutti. Purtroppo, il Veneto ha una grande esperienza e capacità operative importanti in questo settore. Dall’alluvione del 2010 alla tempesta Vaia abbiamo affrontato le peggiori prove che la natura possa infliggere. I nostri uomini e donne, gli storici volontari della Protezione civile sono già allertati e pronti a partire", conclude Zaia.