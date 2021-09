Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Bella vittoria in Germania. Hanno vinto le idee per un nuovo sviluppo, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Per la prima volta dopo 20 anni il malessere e il disagio si trasformano in speranza e non in protesta.

Una speranza raccolta dalla sinistra tedesca e che rafforza l’idea dell’Europa in cui crediamo. Ora tutte e tutti con passione al lavoro per vincere nei Comuni italiani". Così Nicola Zingaretti su Fb.