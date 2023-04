Gerry Scotti: celebrato il finto funerale del conduttore a Felicissima Sera di Pio e Amedeo

Il conduttore è entrato in una bara per l'inquietante siparietto

Ieri sera (venerdì 31 marzo) è andato in scena su Canale 5 a Felicissima sera – All inclusive, il format di prima serata di Pio e Amedeo, un siparietto macabro che ha visto come protagonista assoluto uno dei più noti conduttori della tv italiana.

Gerry Scotti: celebrato il suo ideale funerale a Felicissima sera

Gerry Scotti era uno dei numerosi ospiti del divertente show condotto dal duo di comici pugliesi: il presentatore ha ripercorso insieme ai due colleghi ben 40 anni di carriera sempre sulla cresta dell’onda, ricordando i successi che hanno segnato il suo percorso televisivo, dal celebre Chi vuol essere milionario passando per il più recente Show dei record.

Ecco dunque che, per celebrare al massimo una vita costellata di gioie e soddisfazioni, Pio e Amedeo hanno deciso di rendere omaggio al conduttore in modo, per così dire, originale, organizzando una cerimonia funebre con tutti i crismi del caso,

Uno sketch di puro black humour

Per imbastire questo siparietto così bizzarro Pio e Amedeo hanno scelto di far stendere Gerry Scotti all’interno di una bara vero e propria, con il rosario in mano.

In studio sono stati fatti entrare lumini, fiori, foto del “defunto” conduttore e un gruppo di attrici che hanno interpretato per l’occasione il ruolo di fan addolorate.

Il blocco ha scatenato vari tipi di reazioni negli utenti di Twitter: alcuni hanno apprezzato l’autoironia del presentatore e si sono fatti quattro risate, altri invece sono rimasti piuttosto basiti dalla scelta di Pio e Amedeo, che per alcuni è risultata decisamente fuori luogo (una signora nel pubblico, per esempio, ha fatto il classico gesto scacciamalocchio!). Qui sotto alcune delle reazioni del pubblico e il video del finto funerale.