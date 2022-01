Gerry Scotti: come ha fatto a dimagrire 11 chili

Gerry Scotti è riuscito a perdere fino a 11 kg stando attento a cosa mangiare, senza abbuffarsi e limitando le quantità dei cibi per essere in forma.

I personaggi dello spettacolo devono sempre apparire in buona forma per presenziare a vari eventi e condurre i programmi. Gerry Scotti, noto presentatore, lo sa molto bene. L’erede di Mike Bongiorno ha avuto un periodo difficile a causa del Covid, in cui ne ha approfittato per perdere peso e dimagrire di ben 11 kg. Proviamo a vedere quali cambiamenti ha apportato al proprio fisico e stile alimentare.

Gerry Scotti

Noto a tutti come Gerry Scotti, in realtà si tratta di uno pseudonimo dal momento che il suo vero nome è Virginio Scotti, nato in provincia di Pavia, del segno del Leone. Un conduttore televisivo, ma anche radiofonico, oltre ad aver militato anche in politica dal momento che per un breve periodo si è presentato alle elezioni con il Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi.

Cresce a Lombardia, Milano, dove studia al Liceo Classico per poi iniziare il suo percorso alla Facoltà di Giurisprudenza in cui gli mancano alcuni esami alla laurea, da sempre suo rimpianto, come racconta anche nelle interviste. Comincia ad avvicinarsi pian piano al mondo delle radio, lavorando in alcune emittenti radiofoniche, tra cui la nota Radio Deejay.

Da quel momento, entra a piccoli passi nel mondo dello spettacolo dove comincia a condurre una serie di programmi, tra cui Smile, ma anche Candid Camera che decretano il suo successo in questo settore. Comincia la sua ascesa nel mondo della televisione conducendo tantissimi programmi: da Il gioco dei nove sino a Sabato al circo a molti altri.

Si fa notare poi anche per la conduzione di Striscia la notizia, Festivalbar, Lo Show dei record sino a tantissimi quiz che sono il suo pane quotidiano, come Chi vuol essere milionario e Caduta libera che sta andando in onda su Canale 5 con buoni ascolti. Il noto conduttore Gerry Scotti piace molto per la sua bonarietà e la sua simpatia che gli hanno permesso di farsi ben volere dal pubblico.

Gerry Scotti: dieta

Il 2021 è stato un anno difficile per Gerry Scotti dal momento che, come molti italiani, ha affrontato le problematiche dell’emergenza pandemica. Proprio il suo percorso con il Covid è stato la molla per cambiare la sua vita e abitudini alimentari. Da quel preciso istante, ha deciso di provare a dimagrire riuscendo a perdere 11 kg.

Proprio come lo stesso Gerry Scotti ha raccontato in più di una occasione, ha seguito un regime alimentare detox che lo ha aiutato a depurarsi e tornare in discreta forma, come si vede durante le trasmissioni che conduce. Ha cominciato a seguire un regime vegetariano durante il periodo del lockdown di due anni fa.

Una fase in cui non ha mangiato carne e in cui ancora oggi si limita con le porzioni. Una volta a settimana si concede della carne bianca, come il pollo, del pesce e delle uova, quasi mai la carne rossa e dal momento che soffre di pressione alta, sicuramente lo aiuta a stare bene e prendersi cura di sé stesso.

Non mangia mai fuori orario e rispetta i suoi tempi dal momento che per lui mangiare è un momento di convivialità e di stare insieme. Non ha particolari turbe riguardo l’alimentazione, semplicemente si modera con le quantità senza mai abbuffarsi. Si concede sempre un bicchiere di vino rosso a cena, anche se ha rinunciato ad aperitivi e alcolici. Per circa 50 lunedì all’anno opta per un regime a base di minestrone.

Gerry Scotti dieta: integratore

Se si vuole seguire una dieta sana per dimagrire è bene abbinare anche un integratore a base naturale, quale Aloe Vera Slim, made in Italy dai molteplici benefici e proprietà. Un integratore del genere permette di agevolare il dimagrimento, oltre a bruciare i grassi e le calorie in eccesso.

Sazia per cui non si corre il rischio di abbuffarsi, stimola l’assimilazione digestiva e la funzionalità epatica, ha funzione depurante per il fegato, i reni e anche l’intestino aiutando a mantenere la forma a lungo. Non ha controindicazioni di nessun genere dal momento che si basa su ingredienti naturali di ottima qualità che forniscono i benefici migliori per dimagrire. E’ riconosciuto come il miglior integratore alimentare naturale grazie ai suoi benefici e affidabilità. Per questo è notificato dal ministero della salute come sicuro e attendibile. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

All’interno vi sono l’aloe vera appunto, una pianta ricca di benefici, tra cui migliorare la digestione, regolare il transito intestinale e la funzionalità epatica e anche il tè verde, consigliato in molte diete per le sue proprietà dimagranti e perché è un ottimo brucia grassi che velocizza il metabolismo aiutando a dimagrire rapidamente.

Sono sufficienti una o due compresse dopo i pasti insieme a dell’acqua per accumulare i cumuli adiposi.

Non ordinabile nei negozi o e-commerce, poiché Aloe Vera Slim è originale ed esclusivo, quindi bisogna collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo e inviarlo per poter beneficiare della promozione di 4 confezioni al costo di 49,99€ invece di 200€ con pagamento con Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.