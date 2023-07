Gerry Scotti ha fatto una confessione inedita: ha rifiutato più volte la conduzione del Festival di Sanremo. Il presentatore ha rivelato che è stato costretto a declinare l’invito sul palco dell’Ariston.

Intervistato dal settimanale Tivù, Gerry Scotti ha rivelato che ha rifiutato più volte la conduzione del Festival di Sanremo. Non è stata Mediaset ad imporgli la decisione, ma altri impegni televisivi a cui non ha potuto rinunciare. Tuttavia, spera di poter salire, prima o poi, sul palco dell’Ariston.

Gerry ha raccontato:

“Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo, ma sono stato costretto a declinare. Una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi, ero a Varsavia per registrare il Milionario. Chissà che non ci sia un’altra occasione. Devo dire che, in questa edizione, che ha in qualche modo celebrato gli anni ’90, sarei stato perfetto”.