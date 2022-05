Gerry Scotti parla del rapporto con Maria De Filippi: grande affetto anche se si sentono poco.

Gerry Scotti e Maria De Filippi si conoscono e lavorano insieme da tanti anni, ma difficilmente parlano del rapporto che li lega. Il conduttore, nelle ultime ore, ha rilasciato un’intervista in cui si è sbottonato un po’, parlando anche di una sua probabile conduzione del Festival di Sanremo.

Gerry Scotti: il rapporto con Maria De Filippi

Insieme a Tu Si Que Vales nei panni di giudici, Gerry Scotti e Maria De Filippi hanno costruito negli anni un rapporto molto speciale. Difficilmente i due si lasciano andare a confessioni inerenti il loro legame, per cui quando succede hanno tutti i riflettori puntati addosso. Intervistato da Fanpage.it, Gerry ha ammesso di essere molto felice del rapporto che ha con Maria, anche se durante l’anno si sentono davvero pochissimo.

Le parole di Gerry Scotti sulla De Filippi

Scotti ha dichiarato:

“Con Maria De Filippi abbiamo una stima reciproca e una frequentazione speciale. Lei è di poche parole, non si lascia molto andare a espressioni stima e affetto, ci scambiamo due messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene. […] Lo scheletro della giuria è formato da me, Rudy e Maria e si è creata una alchimia magica, tra personalità totalmente diverse tra loro. E succede anche con Sabrina Ferilli e Teo Mammucari. Credo che ‘Tu si que vales’ sia il varietà più innovativo, moderno e seguito”.

Gerry e Maria, così come gli altri colleghi di Tu Si Que Vales, hanno un rapporto ottimo, anche se per lo più limitato alla collaborazione lavorativa. Nel periodo che non lavorano al programma di Canale 5 si sentono poco, ma si vogliono comunque un gran bene.

Gerry Scotti a Sanremo 2023?

Negli anni, un chiacchiericcio sempre più insistente, vede Scotti come co-conduttore del Festival di Sanremo. Nel 2023 lo vedremo sul palco dell’Ariston? Gerry ha dichiarato:

“In Rai se avessero voluto costruire un rapporto con me, negli anni passati, avrebbero potuto fare offerte di lavoro di un certo tipo. Non è mai accaduto. Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo ‘i ragazzi di via Massena’ (la sede di Radio Deejay, ndr) ci sono passati tutti e manco solo io. Sarà preoccupazione di Amadeus invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore (ride, ndr)“.

Scotti, come al solito, è un grande burlone.

Ha comunque sottolineato che, a causa dei suoi impegni con Mediaset, non potrebbe mai condurre il Festival, ma accetterebbe di partecipare come ospite.