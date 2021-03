Gerry Scotti ha rivelato perché lui e Gabriella Perino non avrebbero intenzione di sposarsi.

Dal 2001 Gerry Scotti è legato sentimentalmente a Gabriella Perino, una donna a cui era già stato legato quando aveva circa 30 anni e che avrebbe rincontrato grazie al figlio Edoardo (che frequentava la stessa scuola della figlia della Perino).

Oggi la coppia è unita e felice, ma il celebre conduttore ha svelato che le nozze non sarebbero tra i loro progetti: Scotti infatti sarebbe riluttante all’idea di sposarsi per via del suo primo matrimonio naufragato nel 2009 (quello con Patrizia Grosso, madre di Edoardo Scotti). Gabriella Perino invece, a detta del conduttore, avrebbe deciso di non sposarsi anche nella sua precedente unione. “Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse.

Lei aveva scelti di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh”, ha rivelato Scotti a proposito dell’unione con la sua compagna. Di recente il conduttore è diventato nonno per la prima volta, e sui social non ha mai smesso di dedicare messaggi d’affetto alla sua prima nipotina (Virginia, chiamata così in suo onore).

Per quanto riguarda l’amore per Gabriella Perino, Gerry Scotti ha confessato: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti.”