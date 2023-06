Gerry Scotti: "Scontro tra me e Fedez? Ecco la verità"

Gerry Scotti ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta lite con il rapper Fedez.

Gerry Scotti: la replica contro Fedez

Nelle ultime ore Fedez si è rivolto dal suo podcast, Muschio Selvaggio, contro il conduttore Gerry Scotti che ha, a suo dire, avrebbe preso in giro il suo format. A seguire è stato lo stesso conduttore a smentire la questione affermando che tra lui e il rapper non esisterebbe alcuna lite e che anzi, i due si sarebbero chiariti telefonicamente:

“Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui”, ha precisato Scotti, che ha anche affermato che sarà nuovamente ospite del podcast creato da Fedez e Luis Sal. La vicenda avrà dunque ulteriori sviluppi?