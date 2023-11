Negli ultimi giorni è tornati in auge in video di qualche anno fa, che vede Gerry Scotti al timone di Passaparola. Nel filmato, il conduttore palpeggia una giovanissima Alessia Fabiani. La polemica è esplosa in un lampo.

Gerry Scotti: spunta un video in cui palpeggia Alessia Fabiani

Passaparola è stato un quiz show molto amato, che è andato in onda su Canale 5 dal 1999 fino al 2008. Condotto da Gerry Scotti, prevedeva la presenza di alcune ragazze che vestivano i panni di Letterine. Alcune di queste, poi, sono diventate famose, come: Silvia Toffanin, Ilary Blasi e Alessia Fabiani. E’ proprio di quest’ultima che, negli ultimi giorni, si fa un gran parlare. E’ spuntato, infatti, un vecchio filmato in cui si vede Gerry palpeggiare una giovanissima Alessia.

Il video è virale ed esplode la polemica

Il video incriminato, che ritrae Gerry mentre palpeggia Alessia, risale al 2004, quindi parliamo di quasi vent’anni fa. Scotti si avvicina alla Fabiani, la cinge su un fianco e poi lascia cadere la mano sul lato B. La Letterina, visibilmente imbarazzata, si allontana dal conduttore lasciandosi andare ad una risata nervosa. La polemica, neanche a dirlo, è scoppiata in un lampo, ma non tutti gli utenti social sono concordi nel condannare il gesto.

Gerry Scotti palpeggia Alessia Fabiani: il video divide il web

Tra i tanti commenti al video che immortala Gerry mentre palpeggia Alessia, si legge: “20 anni fa Striscia la Notizia trasmise alcuni servizi in cui Gerry Scotti toccava le letterine. Se ne rise tanto e sia Scotti che Striscia fecero più ascolti. I video non esistono più online, neppure su TikTok. Ma l’amnistia, anche quelli per i reati di degrado civile, dovrebbero essere un provvedimento di riconciliazione pubblica non di rimozione collettiva”. I fan non sono concordi nel condannare il gesto di Scotti: qualcuno lo giustifica, mentre altri lo attaccano senza freni. Al momento, i diretti interessati non si sono espressi in merito.