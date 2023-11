Gerry Scotti ha stroncato Terra Amara, la soap opera turca in onda tutti i giorni su Canale 5. Il conduttore si è lasciato scappare una frecciatina a Mediaset durante il suo programma Caduta Libera.

Gerry Scotti stronca Terra Amara

A quanto pare, Gerry Scotti non apprezza per niente Terra Amara. Il conduttore, durante la messa in onda del suo programma Caduta Libera, si è lasciato sfuggire una critica neanche troppo velata a Mediaset: è davvero necessario trasmettere ogni giorno “sta roba?“.

Le parole di Gerry Scotti

Durante Caduta Libera, una concorrente si è ritrovata a dare la soluzione al seguente enigma: “La serie turca di grande successo trasmessa tutti i pomeriggi su Canale5“. La risposta è proprio Terra Amara e mentre la concorrente rifletteva, Gerry Scotti ha tuonato:

“Tutti i giorni su Canale5 ci dobbiamo beccare ‘sta roba”.

Terra Amara: Gerry Scotti ha il dente avvelenato

Non solo Gerry Scotti, anche la concorrente non è una grande fan di Terra Amara. La donna, infatti, non è riuscita a risolvere l’enigma “La serie turca di grande successo trasmessa tutti i pomeriggi su Canale5“. C’è da dire che il conduttore potrebbe avere il dente avvelenato con la soap perché, fino a qualche settimana fa, la prima serata della domenica sera era sua, mentre adesso è dei turchi.