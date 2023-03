Home > Askanews > Gerusalemme, manifestazione estrema destra pro-Netanyahu Gerusalemme, manifestazione estrema destra pro-Netanyahu

Gerusalemme, 27 mar. (askanews) – L’estrema destra israeliana è scesa in piazza a Gerusalemme per supportare premier Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone hanno sfilato per appoggiare la controversa riforma del sistema giudiziario voluta dal premier. Intanto “Potenza ebraica”, il partito di estrema destra di Itamar Ben Gvir, ha annunciato la sua disponibilità a rinviare la riforma della Giustizia in Israele fino alla ripresa dei lavori della Knesset, dopo la Pasqua ebraica, a condizione che il governo esamini subito la creazione di una Guardia nazionale sotto la guida dello stesso Ben Gvir. Lo hanno riferito i media israeliani, secondo i quali “Potenza ebraica” avrebbe diffuso una lettera con l’impegno in questo senso firmata dal premier Benjamin Netanyahu.

Gerusalemme, 27 mar. (askanews) - L'estrema destra israeliana è scesa in piazza a Gerusalemme per supportare premier Benjamin Netanyahu. Migliaia di persone hanno sfilato per appoggiare la controversa riforma del sistema giudiziario voluta dal premier. Intanto "Potenza ebraica", il partito di es...