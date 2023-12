Gessica Notaro ha detto la sua sul comportamento di Massimiliano Varrese al GF. La donna parla di campanelli d’allarme chiari e si aspetta che lo staff di Alfonso Signorini intervenga il prima possibile.

Gessica Notaro contro Massimiliano Varrese

A distanza di tre mesi dall’inizio del GF, Gessica Notaro ha rotto il silenzio sugli atteggiamenti di Massimiliano Varrese. Ovviamente, si parla delle vessazioni dell’attore nei riguardi della coinquilina e collega Beatrice Luzzi. Via social, ha esordito:

“Vorrei darvi la mia opinione sul discorso Varrese e Luzzi. Io conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. Questi suoi comportamenti sono diventati inaccettabili. Se fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse la manipolazione e il narcisismo patologico, ad oggi molti lo sanno. sono perfettamente capace di riconoscerlo. Così in questi anni abbiamo fatto prevenzione a riconoscere i segnali e i campanelli d’allarme“.

Gessica Notaro non ha alcun dubbio: Varrese va fermato

Gessica ha proseguito:

“Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice. Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo facesse qualcosa la produzione. Quello che vediamo in diretta ci basta e non è accettabile. Tanto più in tempi come questi e sapete di cosa sto parlando. Inutile indignarsi per le cose gravi, se poi sottovalutiamo i campanelli d’allarme. Attenzione, non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi ragazzi“.

La Notaro non ha alcun dubbio: Massimiliano Varrese va fermato. Perché la produzione del GF sta sottovalutando la cosa?

Gessica Notaro lucidissima su Massimiliano Varrese

Gessica, lucida come non mai, ha concluso:

“Credo che sia stato fatto nella buona fede della produzione. Però è grave riderci su. Abbiamo visto la brutta scena in studio, quando lei parlava e lui ballava. Io stimo e conosco Cesara, ma credo che abbia sottovalutato la questione. Quando non hai l’esperienza su certe tematiche ti sembra tutto normale. Per questo le vittime giustificano tutto e poi subiscono il peggio. Questi individui rafforzano il proprio ego e alzano sempre di più l’asticella. In quel contesto si poteva approfittare della situazione per far capire che certe condotte non sono normali e vanno attenzionate. Invece a lui viene addirittura data l’immunità. Si è rinforzata positivamente una condotta sbagliata. Io sono amica del GF e di Alfonso Signorini, sono in buoni rapporti con loro, il programma mette sotto i riflettori degli argomenti degni di discussione, ma questa volta è stato fatto un errore grosso. Non volevo intervenire, ma qui mi arrivano milioni di messaggi che mi chiedono di parlare. Mi auguro che tutto il rumore che stiamo facendo serva e che si muovano le cose. Soprattutto visto le brutte cose che stanno succedendo di questi tempi”.