Gessica Notaro si sposa, la proposta di matrimonio di Filippo Bologni sul campo di gara

Gessica Notaro ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Filippo Bologni. L’atleta plurimedagliato che è stato uno dei rappresentanti azzurri scelti per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli di Goteborg del 2021 si è inginocchiato di fronte alla fidanzata per farle la proposta pochi minuti prima che il Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition avesse inizio.

La coppia si è incontrata nel 2019 a Verona in occasione della medesima manifestazione: a unirli, è stata la passione per l’equitazione.

Notaro, che ha sempre nutrito un forte amore per i cavalli andalusi, è recentemente rimontata in sella. Un giorno, poi, il futuro marito le ha chiesto perché non cominciasse a saltare. Alla domanda, la ragazza ha risposto: “Dove vado con un occhio coperto?”.

La risposta, estremamente schietta, è stata: “I nostri limiti sono nella nostra testa”.

A Chi, poi, Gessica ha raccontato: “Ho iniziato a saltare e nel giro di un anno sono arrivata a saltare un metro e venti.

Lui mi ha aperto un mondo – e ha aggiunto –. Sin dal primo bacio siamo stati subito consapevoli di essere perfetti l’uno per l’altra”.

La ripartenza

La vita di Gessica Notaro, quindi, sembra essere ripartita a gonfie vele dopo la tragedia che l’ha travolta nel 2017, quando venne sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato e perse un occhio. Appena dieci anni prima di essere aggredita, era stata eletta Miss Romagna nel contest di Miss Italia.

Con gli anni, la ragazza non ha smesso di lottare e, oltre a diventare imprenditrice e imporsi come attivista nelle campagne di sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere, è tornata cimentarsi nel salto ad ostacoli.