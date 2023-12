Gessica Notaro, sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017, tornerà presto a vedere dall’occhio sinistro.

Le parole emozionate di Gessica

Racconta Gessica, ricordando la terribile notte dell’incidente: “Quando il mio aggressore mi gettò l’acido sul volto e rimasi sfigurata, invocai il Signore. Lo supplicai in maniera accorata. Gli dissi: ‘Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista’.”

Continua: “Il mio volto bruciava ed ebbi solo la forza di telefonare a mia madre. Mentre ero in attesa di mamma e dei soccorsi, mi inginocchiai davanti alla statuetta della Madonna che avevo di fronte casa e chiesi aiuto a Dio. Gli promisi che se non fossi diventata cieca avrei fatto di tutto per dare una mano alle donne vittime di violenza, attraverso un’opera di testimonianza e di volontariato”

Gessica è stata ascoltata e tra poco riceverà un nuovo miracolo. “Lui, per fortuna, mi ha ascoltato e mi ha fatto un ulteriore regalo. A breve mi sottoporrò a un intervento chirurgico per riacquistare la vista anche dall’occhio sinistro.”

La fede in Dio

Racconta Gessica Notaro di aver sempre avuto una forte fede in Dio, sin da bambina. “Il merito è tutto di Dio. Da lui mi sento miracolata, mi sento nata sotto una buona stella.”

E dall’aggressione, la sua fede è diventata ancora più forte. “Credo che Dio, da quel 10 gennaio che ha cambiato la mia vita, abbia posato una mano sulla mia testa e l’altra sul cuore. Sono convinta che quello che mi è successo non è accaduto per caso.”