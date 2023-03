Gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin sono indagati per la gestione della pandemia Covid.

Sono indagati per la gestione della pandemia Covid gli ex ministri della Saluta Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin. Lo apprende l’Agi.

Gestione della pandemia Covid, indagati gli ex ministri della Salute Speranza, Grillo e Lorenzin

Secondo quanto appreso dall’Agi, l’ex ministro della Salute Roberto Speranza e i suoi predecessori Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin sono indagati per omissione in atti d’ufficio in uno stralcio romano dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione del Covid nella regione più colpita dalla pandemia. In particolare, i tre considerati “responsabile dell’omessa istituzione, rinnovo del Comitato Nazionale per la pandemia”. L’inchiesta è stata trasferita a Roma per competenza territoriale.

In totale, nell’inchiesta, sono indagate 11 persone. La posizione di ciascun indagato è stata trasmessa a novembre 2022 dalla Procura di Bergamo a quella di Roma per competenza territoriale rispetto all’indagine sulla gestione delle prime fasi legate alla diffusione del coronavirus.

Accuse e indagine

Insieme agli ex ministri Speranza, Grillo e Lorenzin, sempre secondo quanto riportato da Agi, sono indagati anche Giuseppe Ruocco, in qualità di direttore generale della Direzione Prevenzione Sanitaria dal 2012 al 2014 e dal 2017 al 2021 come segretario generale del ministero della Salute; Ranieri Guerra come direttore generale della Direzione Prevenzione Sanitaria del ministero della Salute dal 2014 al 2017; Maria Grazia Pompa, direttrice dell’Ufficio 5 fino al 2016; Francesco Paolo Maraglino, direttore dell’Ufficio 5 della Direzione Prevenzione Sanitaria. Tutti devono rispondere all’ipotesi di reato di omissione in atti d’ufficio in quanto avrebbero aggiornato il piano pandemico e avrebbero omesso di definire i dettagli del suddetto piano.

Per “falsità ideologi in relazione ai dati falsi comunicati all’Oms e alla Commissione Europea attraverso appositi questionari”, invece, sono indagati Ranieri Guerra; Claudio D’Amario; Francesco Paolo Maraglino; Loredana Vellucci; Mauro Dionisio. Infine, per “truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche” è sotto inchiesta Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).