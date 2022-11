Gestione Emergenze, convegno Fire Remtech Expo a Catania

Catania, 8 nov. (askanews) – “Oggi stiamo lavorando per avviare un’attività divulgativa e informativa che ha l’obiettivo di stimolare la discussione su uno degli argomenti più importanti per la sicurezza antincendio del nostro Paese: La gestione e pianificazione delle Maxi emergenze e le Attività a rischio di Incidente Rilevante. Un binomio che sembra distante ma potrà, nella discussione, trovare delle esperienze utili e convergenti per migliorare la gestione di entrambi gli aspetti”.

Lo afferma Fabrizio Cola, Presidente Comitato Tecnico Scientifico FIRE di Remtech Expo, in occasione del Convegno su questa tematica promosso oggi a Catania in collaborazione con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, degli ordini professionali, di Confindustria e di esperti del settore.