L’estate è finalmente iniziata. In questo periodo, si inizia a parlare del Gf Vip 8: stanno emergendo i primi nomi, non solo per ciò che gli opinionisti, ma anche per i concorrenti. Secondo il settimanale Oggi, potrebbe varcare la fatidica porta rossa la giornalista Annalisa Chirico. Si tratterebbe dunque di un nome di primo piano e per certi aspetti diverso dagli altri.

Gf Vip 8, chi potrebbe essere il primo concorrente scelto da Signorini

Annalisa Chirico è attualmente una delle penne de “Il Foglio”. Sulla sua biografia di Instagram si legge che dirige il sito “LaChirico.it” ed è founder CEO di AC Advocacy & Communication Srl. Presiede inoltre “Fino a prova contraria”, un movimento “per una giustizia equa ed efficiente, per un Paese più giusto e competitivo”. Non ultimo ha conseguito un Dottorato in Political Science.

Orietta Berti è a rischio?

Nel frattempo secondo Dagospia sarebbero emersi due nomi clamorosi che potrebbero sostituire le due opinioniste della passata stagione, Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Anche in questo caso si tratterebbe di due nomi di spicco, provenienti dalla scena artistica nazionale e internazionale: ci riferiamo a Cristiano Malgioglio, già giudice di Tale e Quale Show e dell’ultima edizione di Amici e della Diva Amanda Lear. Nei giorni scorsi era emerso anche il nome del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, anche lui con una lunga esperienza ad Amici.